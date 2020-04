Prefeitura de Pacujá fecha vias de acesso ao Município e decreta uso obrigatório de máscaras

Prefeito Alex Melo disse que o objetivo da medida é proteger os habitantes da Cidade.



O município de Pacujá, na região de Sobral, decretou o fechamento de suas vias de acesso por dez dias. O bloqueio das estradas permanecerá até o dia 30 de abril, inicialmente, podendo ter prazo estendido. Além disso, a partir desta segunda-feira, 20, o uso de máscaras em locais públicos se tornará obrigatório. As ações foram publicadas no decreto oficial nº 016/2020 do município na sexta-feira, 17. A ação busca isolar a cidade e assim combater a propagação do novo coronavírus, causador da Covid-19, no município, segundo o prefeito Alex Melo.





Somente moradores do município e prestadores de serviços essenciais poderão ter acesso a cidade. A orientação da prefeitura de Pacujá é de que residentes de Pacujá ao saírem nas ruas, portem documento de identificação com foto e comprovante de endereço. Trabalhadores de unidades de saúde, telecomunicações, companhias de água e esgoto que desejarem entrar no Município precisam apresentar comprovante de vínculo empregatício.





Quanto ao uso obrigatório de máscaras em ambientes públicos da cidade, Alex acrescentou que a prefeitura estava entrando em contato com todas as costureiras do Município para que fosse viabilizada, por meio de investimentos municipais, a produção de máscaras para serem distribuídas para a população carente do Cidade.





Aqueles moradores que estavam fora do Município e desejarem retornar deverão, obrigatoriamente, cumprir um período mínimo de quarentena de 14 dias sem sair de casa. O decreto ainda autoriza ao governo de Pacujá de solicitar ajuda policial para garantir o cumprimento das medidas.





O prefeito da cidade pediu colaboração dos moradores da Cidad e de municípios próximos, alegando que o momento pede que todos zelem pelo próprio bem-estar e pelo bem estar do coletivo. Ele afirmou que somente por meio da união de todos será possível vencer esta crise. Alex ainda classificou o isolamento social como: “o melhor remédio no combate ao coronavírus”.





Além de Pacujá, outras 10 cidades do Ceará já tinha instalado barreiras sanitárias e controle de entrada de pessoas.





Veja lista:





Guaramiranga

Fortim

Trairi

Amontada

Piquet Carneiro

Paracuru

Paraipaba

Palmácia

Praia da Taíba

Icapuí





(O Povo)