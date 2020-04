Sem viaturas da Polícia nas ruas, Ceará registra violência com 38 mortos durante o fim de semana

Com 50 por cento da frota de viaturas da Polícia Militar parados, por conta do corte de combustível, o Ceará registrou mais um fim de semana com muita violência. Um balanço parcial aponta que 32 assassinatos foram praticados no estado entre a sexta-feira passada (17) e o começo da madrugada desta segunda-feira (20). Outras seis pessoas morreram em acidentes de trânsito, totalizando 38 mortes violentas.





A Grande Fortaleza novamente foi o palco do maior número de crimes de morte. Em três dias, 19 pessoas foram mortas, sendo 12 casos na Capital e outros sete em municípios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).





No Interior do estado, outras 13 pessoas foram assassinadas, sendo 12 delas em municípios do Interior Sul e apenas um caso no Interior Norte.





Mortes





Em Fortaleza, 12 pessoas foram assassinadas no fim de semana nos seguintes bairros: Cristo Redentor (2), Bom Jardim (2), Granja Portugal (2), Colônia (2), Centro, Jangurussu, Planalto Ayrton Senna e Canindezinho.





Na Região Metropolitana de Fortaleza foram registrados crimes de morte nos seguintes Municípios: Caucaia (3), Horizonte, Aquiraz, Maranguape e Cascavel.





No Interior Sul do estado, a Polícia fez o registro de 12 mortes violentas (homicídios e mortes por intervenção policial) nos seguintes Municípios: Icapuí (4), Aracati (3), Acopiara (2), Jaguaruana, Mauriti e Araripe.





No Interior Norte ocorreu apenas um crime de assassinato, no Município de Santana do Acaraú.





Acidentes fatais





Seis pessoas morreram em acidentes de trânsito que ocorreram nos seguintes Municípios: São Gonçalo do Amarante (2), Crato, Caririaçu, Tauá e Santana do Acaraú. Dos seis mortos, cinco eram ocupantes de motocicletas.





(Blog do Fernando Ribeiro)