PRF no Ceará apreende 46.450 pacotes de cigarro contrabandeados

PRF no Ceará apreende pacotes de cigarro contrabandeados em caminhão baú.





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 46.450 pacotes de cigarro contrabandeados que tinham como destino capital cearense. Por volta das 10h do dia 17/04/2020 a equipe em trabalhos de fiscalização no Posto PRF no km 150 da BR 222 abordou um caminhão baú de marca e modelo Volvo/VM 260 com placas São Paulo conduzido por um homem de 41 anos que informou está transportando papelão e papéis para reciclagem.





Foi realizado verificação da documentação do condutor, no entanto, em conversa com o mesmo os policiais notaram certo nervosismo e contradições no relato. Foi então solicitado ao mesmo que abrisse o baú para verificação da carga. Aparentemente, em se observando a carga por trás, verificaram-se fardos de papelão que obstruía toda a altura do compartimento de carga. Não se contentando com o exposto, os policiais resolveram remover parte da carga, quando constatam diversas caixas fechadas ocultas no baú (cigarro contrabandeado). Nesse momento o condutor tentou fuga a pé, mas foi localizado e detido.





A contagem da carga ilegal totalizou 46.450 pacotes (totalizando 464.450 maços de cigarro). Os maços indicam marca estrangeira e seriam comercializadas ilegalmente no Estado do Ceará.





Através de indícios coletados no caminhão os policiais entram em contato com outras equipes PRF de postos próximos que empreenderam buscas a possíveis batedores da carga. Com êxito no Posto PRF em São Gonçalo do Amarante os policias, após diversas abordagens, suspeitaram de um veículo Fiat Strada registrado no Piauí com dois ocupantes, conduzido por um homem de 35 anos. Foi realizado verificação e fiscalização detalhada que levou a fazer a devida ligação entre o caminhão apreendido com cigarro e este. Conclui-se que havia fortes indícios de associação criminosa entre os envolvidos.





Assim todos os veículos, carga e indivíduos foram encaminhados para a Sede da Polícia Federal em Fortaleza/CE para os devidos procedimentos.