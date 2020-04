São Paulo tem nova carreata pela saída do governador João Dória

Manifestantes organizaram nova carreata contra o governador João Doria (PSDB) em frente ao Ginásio do Ibirapuera neste sábado (18).





O protesto é contra as medidas de isolamento adotadas pelo tucano. Na sexta (17), Doria anunciou que a quarentena foi prorrogada até 10 de maio.





Vestidos de verde e amarelo e com bandeiras do Brasil, os manifestantes, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro enfileiraram d por volta das 13h.





“Fora, Doria”, “impeachment Doria”, “Reabra o comércio”, “Fora Maia” e “Globo lixo” eram as principais reivindicações dos populares.





Com informações da GaúchaZH