Sergio Moro autoriza uso da Força Nacional para combate ao Coronavírus

Uma portaria assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, autorizou nesta segunda-feira o emprego da Força Nacional de Segurança Pública para dar apoio ao Ministério da Saúde nas ações de combate ao novo coronavírus.





A decisão sobre o emprego da Força Nacional sob o comando de Moro foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União, vale até o dia 28 de maio, pode ser prorrogada e ficará a cargo do Ministério da Justiça em acordo com os estados ou municípios.





A medida de Sergio Moro tem objetivo de:





* Dar auxílio a profissionais de saúde nos atendimentos relacionados ao novo coronavírus





* Dar segurança no funcionamento de centros de saúde (hospitais, UPAs, etc)





* Garantir segurança na distribuição e armazenamento de itens médicos, farmacêuticos, alimentícios e de higiene





* Garantia da segurança e auxílio no controle sanitário realizado em portos, aeroportos, rodovias e centros urbanos





