SOBRAL - POLICIAIS MILITARES DO RAIO EM AÇÃO!

No final da tarde do último sábado (04/04), Policiais Militares do Raio, em patrulhamento pela Rua Engenheiro José Figueiredo, receberam informações de uma residência que estaria sendo utilizada para comercialização de entorpecentes.





Ao chegar no local, os militares confirmaram a denúncia, localizando cerca de quarenta "papelotes" de Cocaína, além de celulares e dinheiro em espécie.





Antônia Keiliane da Costa Mendes, foi conduzida a Delegacia 24 horas de Sobral para a realização dos procedimentos cabíveis.





Fonte: Sobral 190