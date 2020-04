Ivo Gomes decreta intervenção em loja de lingerie para fabricar máscaras de proteção

O site O Antagonista reportou que a Prefeitura de Sobral, no Ceará, decretou intervenção em uma loja de lingerie do município, para que sejam ali fabricadas máscaras em razão da pandemia do novo coronavírus. A cidade é comandada por Ivo Gomes (PDT), irmão de Cid e Ciro.





O Decreto nº 2396, de 4 de abril, diz que “a intervenção do Poder Público Municipal tem por objetivo fabricar máscaras e outros equipamentos de proteção individual (epi’s) para os profissionais da área de saúde, bem como para a população sobralense, de modo a conter a proliferação do novo Coronavírus (COVID-19), com a nomeação de um(a) interventor(a)”.





O decreto nomeia como interventor da empresa Diamantes Lingerie o secretário de Trabalho do município, Raimundo Inácio Neto, que poderá contratar funcionários, “no limite que garanta seu regular funcionamento”.





Segundo texto do decreto da prefeitura, A requisição vigorará até 4 de julho.





“Ficam afastados os atuais dirigentes de suas atividades, sendo vedado qualquer ato de administradores anteriores em relação à administração da Diamantes Lingerie”, afirma o documento.





O Antagonista tentou, sem sucesso, contato com a Prefeitura de Sobral.





Foto: Site Prefeitura de Sobral