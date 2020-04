Camilo Santana libera comércios às margens de BRs e CEs para dar suporte aos caminhoneiros

O governador do Ceará, Camilo Santana, através do Decreto Estadual 33.531, estabeleceu a chamada “Linha Verde de Logística e Distribuição do Estado”, que são as áreas situadas nas rodovias estaduais e federais do estado.





Com isso, os comércios que dão suporte aos caminhoneiro em tempos de quarentena, poderão funcionar para viabilizar o transporte de carga destinado ao abastecimento da população, bem como indispensáveis ao atendimento de serviços públicos essenciais.





Para facilitar às informações a Secretaria da Infraestrutura do Ceará, através do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) e do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (BPRE), disponibiliza para os usuários das rodovias estaduais uma lista com mais de 180 estabelecimentos, entre postos de gasolina, pousadas, restaurantes, borracharias, com suas respectivas localizações e horários de funcionamento. Com o mesmo objetivo, a Polícia Rodoviária Federal disponibiliza em seu site um sistema para acesso aos estabelecimentos úteis ao longo das rodovias federais.





Além disso, o Sest Senat, por intermédio da Confederação Nacional do Transporte (CNT), estará devidamente orientando os caminhoneiros quanto ao cumprimento dos protocolos definidos por autoridades de saúde e distribuindo kits com produtos de higiene e de alimentação aos motoristas, que têm enfrentado dificuldades em razão das restrições impostas ao funcionamento de estabelecimentos comerciais em todo o Brasil.





