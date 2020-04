IDOSA É PICADA POR COBRA CASCAVEL NA ZONA RURAL DE PIRES FERREIRA/CE

Uma idosa de 69 anos, foi picada por uma cobra cascavel na localidade de Santo Antônio, no Município de Pires Ferreira. Fato ocorrido no último domingo, dia 5.

Dona Cesarina, 69 anos, estava em seu sítio, quando percebeu o alvoroço de alguns pássaros, deduziu que as aves estavam incomodadas com a presença de uma cobra. A idosa acostumada a dominar cobras, porém, as não peçonhentas, se aproximou e com uma vara, pressionou a cabeça do réptil e o segurou.





A idosa levou a cobra para mostrar para as filhas e o esposo, e só então notou se tratar de uma cascavel, espécie altamente venosa. Ficou bastante nervosa, e se atrapalhou quando foi tentar soltar o réptil, sofrendo uma picada.





A vítima foi levada para o Hospital Municipal de Pires Ferreira, onde foi medicada, e liberada. Em casa, a idoso começou a passar mal, os familiares a levaram para o Hospital Municipal de Ipu, e de lá foi transferida para o Hospital Regional de Sobral, onde se encontra na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).





Assista ao vídeo da senhora Cesarina com a cobra cascavel antes de ser picada:

Com informações do Blog Repórter Fco José