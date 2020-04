O comunicador Ivan Frota e a campanha “Todos juntos venceremos!”

Diante do problema que o País está atravessando, o radialista e comunicador sobralense Ivan Frota – “o amigo de fé”, resolve dedicar o seu tempo para ajudar as pessoas a enfrentar o medo e dor da solidão, neste período de Quarenta por conta do novo coranavírus.





Para participar dessa a campanha de uma palavra amiga e de companheirismo, é muito fácil e só ligar 3614 1482 das 8h meio-dia, enquanto durar o período de isolamento social.





Se você, está sozinho e tem a necessidade de conversar com alguém, o Ivan Frota está disposto a bater um papo com você!



(Wilson Gomes)