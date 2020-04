SOLIDARIEDADE: VAMOS AJUDAR O SR. SÍLVIO SÉRGIO!

Esse cidadão é o Sr. Silvio Sérgio, ele está com um problema sério na próstata: hiperplasia prostática e um nódulo sem distinção, pois ainda não foi feito biópsia .





Uma próstata normal tem o tamanho de 4 cm, a dele tá 63 cm, o peso normal 20g e a dele ta 120g.





Confira na íntegra o pedido dos familiares:





Ele tá sentindo muita dor, falta desmaiar e está sondado pelo canal urinário.





Ontem fomos no hospital em uma consulta com o Dr Mardhen, um dos melhores aqui do Ceará em relação a próstata.





Ele disse que a cirurgia do meu pai é de risco, tem que ser aberta, não da pra fazer pelo canal urinário e que é de grande porte o nível cirúrgico.

O único hospital que ta fazendo essa cirurgia aqui no Ceará é o São Carlos, todos os outros estão parados devido a covid 19. TODOS SUPERLOTADOS DE CORONAVÍRUS!!!!

Eu estou de mãos atadas, vendo o sofrimento do meu pai e da minha mãe que é hipertensa e tá aguentando toda a barra com ele!

O problema é o custo.

O Dr. ligou pros contatos dele no São Carlos e só pra ele ficar no hospital e a medicação vai sair em torno de 10.000,00 mil reais, fora cirurgia, anestesia, enfim... A cirurgia do meu pai vai sair em torno de 20.000,00 mil tudo!

Minha mãe até tem dinheiro guardado, porém ele não ta recebendo pelo INSS pq ta tudo parado e ele não conseguiu fazer o agendamento, dai ela ta usando esse dinheiro pra pagar os exames, os remédios.

Enfim...

Estamos fazendo uma vaquinha pra poder conseguir juntar algum valor.

Se vcs puderem ajudar, vou ser mttt grato. Qualquer valor serve!





Link da vakinha : http://vaka.me/1017035





Conta pra deposito:

Caixa -

Agência 1089

Conta 42107-3

Operação 013

Monalisa Ferreira Gomes de Oliveira

Cpf 051.817.733-54





Itaú

Ag 4442

Conta Poupança 40800-3/500

Monalisa Ferreira Gomes de Oliveira





TEMOS OUTROS BANCOS E TAMBÉM OPÇÃO PRA BOLETO NUBANK!!!





Nos ajude!!! @todospelosilvio_





Via Sobral Online