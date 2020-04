STF abre inquérito para apurar acusações de Moro contra Bolsonaro

Com a abertura do inquérito, começa a fase de produção de provas do caso envolvendo Bolsonaro e Moro.

Celso de Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou, nesta segunda-feira (27), abertura de inquérito para apurar acusações do ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro, contra o presidente da República, Jair Bolsonaro.





Ao anunciar demissão do governo, na última sexta-feira (24), Moro apontou suposta interferência de Bolsonaro em inquéritos da Polícia Federal (PF).





O pedido de abertura foi encaminhado pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, na última sexta-feira (24).





O decano do STF foi sorteado relator do pedido.





De acordo com o ministro, os fatos narrados por Moro têm relação com o exercício do cargo, o que permite a investigação de Bolsonaro:





“Os crimes supostamente praticados pelo senhor presidente da República, conforme noticiado pelo então Ministro da Justiça e Segurança Pública, parecem guardar (…) íntima conexão com o exercício do mandato presidencial, além de manterem – em função do período em que teriam sido alegadamente praticados – relação de contemporaneidade com o desempenho atual das funções político-jurídicas inerentes à chefia do Poder Executivo.”





Com a abertura do inquérito, começa a fase de produção de provas.





Aras pediu ao STF que a linha de investigação tenha início com o depoimento de Moro e que o agora ex-ministro apresente documentos que comprovem suas declarações, destaca o portal G1.