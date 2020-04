Mundo já tem mais de 870 mil curados do novo coronavírus

Espanha, Alemanha e Estados Unidos são os que mais se recuperaram.

Um novo balanço da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, apontou que já há 878 mil pessoas curadas do novo coronavírus em todo mundo. O número representa quase um terço do total de infectados, que é pouco mais de 3 milhões.





A Espanha segue com o maior número de recuperados, com um total de 120 mil, frente aos quase 230 mil casos. Em seguida vem a Alemanha, com 114,5 mil pessoas curadas e 158 mil casos. Em terceiro aparece os Estados Unidos, com 107 mil curados e pouco mais de 972 mil casos.





O Brasil aparece em oitavo lugar na lista dos que mais se curaram, com pouco mais de 30 mil sobreviventes. Até esta segunda-feira (27), o país registrava cerca de 63 mil casos. (Pleno News)