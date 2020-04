Suécia não impõe nem quarentena nem isolamento contra coronavírus

Suécia disse apenas para cada cidadão assumir a “responsabilidade” e obedecer às recomendações das autoridades.

A Suécia contrariou os demais países da Europa e não decretou o distanciamento social como política de contenção ao avanço do novo coronavírus.





O governo sueco limitou-se a aconselhar aos cidadãos que cada um “assuma a responsabilidade” e obedeça às recomendações das autoridades.





As autoridades pediram aos idosos com mais de 70 anos e às pessoas em grupo de risco que evitem contato com outras pessoas; e instituições de ensino superior também receberam a recomendação de ministrar aulas a distância.





Entre as medidas econômicas adotadas pelo governo do primeiro-ministro Stefan Löfven, está a redução no custo dos planos de saúde.





A ministra sueca das Relações Exteriores, Ann Linde, também lembrou que “cada um é responsável por seu próprio bem-estar, dos vizinhos e da comunidade. Isso se aplica em uma situação normal e se aplica em tempos de crise”, destaca o jornal Correio Braziliense.





Até o fechamento desta reportagem, o território sueco contabilizava 6.558 casos de Covid-19 confirmados e 391 mortos; 205 infectados se recuperaram.