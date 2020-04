Tremor de terra de magnitude 1.8 é registrado em Granja/CE

De acordo com a Defesa Civil, não houve danos físicos.

Na noite desta terça-feira (14), um tremor de terra de magnitude de 1,8º na Escala Richter foi registrado na zona rural do município de Granja, no Norte do Estado.





De acordo com o Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN), o tremor de terra teve epicentro na localidade de Parazinho, às 20h13 de ontem.





O coordenador do LabSis/UFRN, Eduardo Menezes, explicou que na região de Granja pode eventualmente ocorrer pequenos tremores de terra, mas sem gravidade. “Com essa magnitude não há dano físico e possa ser que apenas poucas pessoas tenham percebido”, pontuou o geofísico.





O chefe do Núcleo de Sismologia da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) do Estado do Ceará, Francisco das Chagas Brandão Melo, ressaltou que nestes casos de baixa magnitude, "as pessoas, quando escutam, confudem com um trovão, por se tratar apenas de um forte barulho, sem que a terra trema".





Brandão disse ainda que foram instaladas redes de monitores do LabSis da UFRN na região para monitorar esses eventos sísmicos. Por não serem raros, a Defesa Civil do Estado já fez reuniões de orientação aos moradores sobre como proceder casos os tremores tenha maior magnitude.





