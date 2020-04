Brasil tem mais de 14.000 pacientes curados do Coronavírus

Pelo menos 14.026 pessoas já estão curadas do coronavírus no Brasil. O número oficial foi divulgado nesta terça pelo secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo.





Um dos pacientes que se recuperaram da doença é Ermando Armelindo Piveta, de 99 anos. O veterano da 2ª Guerra Mundial deixou o Hospital das Forças Armadas de Brasília nesta 3ª feira, sob os aplausos da equipe médica que o tratou durante os 8 dias em que ele esteve internado. Armelindo vem sido reconhecido como símbolo de esperança na luta contra a doença no país em postagens nas redes sociais, com milhares de compartilhamentos.





No mundo, o número total de pessoas recuperadas da covid-19 alcançou a marca de 481.768.





(República de Curitiba)