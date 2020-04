UNINTA realiza Colação de Grau virtual e forma 37 novos médicos

O Centro Universitário Inta (UNINTA) realizou pela primeira vez uma reunião extraordinária virtual para outorga de grau do curso de Medicina, no dia 8 de abril. Mais de 100 pessoas participaram simultaneamente da emocionante cerimônia, na qual os então 37 acadêmicos da turma 2 receberam o grau de bacharel. Os novos médicos agora somarão forças ao Sistema de Saúde no combate ao novo coronavírus.





A solenidade seguiu o tradicional protocolo da Colação de Grau, exceto pelo fato de que cada concluinte participou da cerimônia através do computador, em casa. Familiares e professores também puderam acompanhar o momento especial. Mesmo à distância, o juramento e os discursos foram acompanhados pela emoção.





A mesa de honra foi composta pelo Presidente da Cerimônia e Pró-Reitor, Prof. Dr. Rômulo Carlos de Aguiar; pelo coordenador do curso de Medicina, Prof. Dr. José Klauber Roger Carneiro; pela Diretora do Centro de Ciências da Saúde, Profa. Dra. Michelle Alves Vasconcelos, pela Pró-Reitora Administrativa, Profa. Me. Ingrid Soraya de Oliveira Sá; pela coordenadora do DRCA, Profa. Benta Maria Ferreira; pelo Gestor do Internato e da Supervisão Médica, Prof. Dr. Felipe Mendes Conrado; pela Gestora de Monitoria, Profa. Dra. Regina Coeli de Carvalho Porto Carneiro e pelo Gestor Pedagógico, Prof. Dr. Geison Vasconcelos Lira.





A Juramentista da turma, Rita Iris Pereira agradeceu aos docentes, à coordenação e relatou um pouco do sentimento dos colegas. “Nós vivenciamos nesses dias momentos de muita ansiedade e incertezas em relação ao país, em relação a nossa formatura, mas estamos muito felizes, emocionados e gratos porque temos certeza de que fizemos um curso muito bem feito e isso tudo graças a vocês.”





O coordenador do curso, Dr. Klauber Roger, em seu momento de fala, optou por não realizar um discurso, mas sim apresentar um capítulo do livro “O Médico”, do autor Rubem Alves. De acordo com o docente, a publicação marcou o começo de sua carreira. “Foi o texto da minha vida. Foi o texto que inaugurou a minha condição de médico. Foi esse texto que me responsabilizou verdadeiramente como médico e hoje nós estamos entregando à sociedade esses jovens médicos que eu tenho a plena certeza e plena consciência que honrarão da forma mais honesta o mais belo e importante ofício da condição humana, que é o ofício da medicina.”





Ainda felicitando os formados, completou: “Queria parabenizar-lhes e desejar-lhes felicidade plena. Que tenham entusiasmo, que tenham a alegria de viver, e que sejam defensores inabaláveis dos seus pacientes, que honrem a Medicina e que se orgulhem a cada manhã de serem médicos. Façam o certo sempre, sejam honestos, tenham um propósito de vida. A nossa faculdade será sempre a vossa casa”, finalizou.





Ao final da outorga, a Líder da turma, Lucila Parente, anunciou a todos que, de forma unânime, os 37 novos médicos decidiram homenagear o docente e gestor do Internato do curso, Dr. Felipe Mendes Conrado, dando seu nome à turma.





O curso de medicina do UNINTA, reconhecido em dezembro de 2018 com a melhor nota do Brasil, entregou ao mercado de trabalho 76 médicos em suas duas colações de grau. Com mais de 800 acadêmicos, atualmente, o curso se destaca no cenário do ensino superior por seus indicadores de excelência. Recentemente, 25% dos médicos formados pela primeira turma da instituição foram aprovados em programas de residência em Sobral, Fortaleza, Cariri e Pernambuco, atestando a qualidade da formação.