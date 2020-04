Um veículo roubado foi recuperado pelos policiais do Destacamento de Guaraciaba do Norte. Os PMs realizavam diligencias nas imediações do Sitio Paraíso na CE 187 quando o carro foi encontrado abandonado. O Corolla de placa OIJ 8403 foi encaminhado à Delegacia de Guaraciaba onde será restituído ao proprietário. A ação aconteceu na tarde do domingo (12).



(Ibiapaba 24 horas)