Petrobras reduz preço da gasolina em 8% e do diesel em 6% a partir desta quarta (15)

Os cortes são nos valores repassados às distribuidoras.

Com a continuidade da queda do preço do petróleo no mercado internacional, a Petrobras anunciou nesta terça-feira (14) às distribuidoras que vai reduzir, a partir da quarta-feira (15) em 8%, o preço da gasolina no mercado interno, ou menos R$ 0,0860, enquanto o diesel terá queda de 6%, em R$ 0,0960, informaram fontes.



O diesel marítimo (bunker) terá redução de 6,2%, e a queda do combustível para térmicas será de 6,1% (S500) e de 6,3% (S10).



O petróleo voltou a cair nesta terça-feira, com as perspectivas negativas para a demanda mundial, com o tipo WTI, negociado no mercado norte-americano em queda de 4,5%, por volta do meio-dia, cotado a US$ 21,40 o barril, e o tipo Brent, usado como parâmetro pela Petrobras, em queda de 2,2%, a US$ 31,01 o barril.

(Diário do Nordeste)

Foto: Thiago Gadelha