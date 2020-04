BANDIDOS ARMADOS TOMAM MOTOCICLETA DE ASSALTO NO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE

Na manhã do último domingo (12), por volta das 05h30, foi registrado um roubo de motocicleta na zona rural de Coreaú.





Dois criminosos armados de revólver abordaram e roubaram um cidadão que seguia em sua motocicleta sentido a sede do município de Coreaú. Os assaltantes roubaram uma motocicleta Honda Bros 160 preta e de placa PNK-2190.





Os bandidos fugiram logo após o roubo, tomando destino ignorado.





Quem souber informações do paradeiro do veículo, entrar em contato com a Polícia (190). O sigilo das informações é garantido.





(Sobral 24 horas)