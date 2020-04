PRF apreende 10 quilos de "supermaconha" escondidos em picape no Ceará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã de segunda-feira (13), uma carga de maconha do tipo skunk que tem alto poder entorpecente. A picape onde a droga foi encontrada tinha placas do Rio de Janeiro.



Por volta das 10h de ontem, no quilômetro 60 da BR-222, em São Gonçalo do Amarante (CE), agentes da PRF abordaram o condutor de uma picape Renault Oroch. Após perceberem o nervosismo do motorista, os policiais realizaram fiscalização minuciosa no veículo.



Em um compartimento oculto na porta traseira da carroceria, os agentes encontraram nove tabletes de skunk (droga conhecida como “supermaconha” devido ao seu alto teor de Tetra-hidro-canabinol, o THC), pesando um total de 10 quilos da substância.



O motorista foi detido em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e a ocorrência foi encaminhada para a delegacia de Polícia Civil da região.

(PRF)