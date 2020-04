Em vídeo, Witzel anuncia que está com coronavírus

Governador do Rio de Janeiro disse que estava se sentindo mal desde a sexta-feira, mas que continuará trabalhando.

Nesta terça-feira (14), o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, utilizou suas redes sociais para informar a população de que seu teste para Covid-19 deu positivo.





Em seu relato, ele contou que estava se sentindo mal desde a sexta-feira (10), mas disse que continuará trabalhando.





– Quero comunicar a todos que desde sexta-feira não venho me sentindo bem e pedi para que fosse feito o testo de Covid-19 e hoje veio o resultado positivo. Tive febre, dor de garganta, perda de olfato e, graças a Deus, estou me sentindo e bem e continuarei trabalhando aqui do Palácio Laranjeiras, mantendo as recomendações médicas –





O governador disse ter certeza de que vai superar essa dificuldade e pediu que a população continue em casa.





– Tenho certeza que vou superar mais essa dificuldade. Podem contar comigo todo o povo fluminense. Vou continuar trabalhando. E peço mais uma vez para que todos fiquem em casa, porque a doença, como todos podem estar percebendo, ela não escolhe ninguém. E o contágio é rápido. Obrigado – completou.