Senador cobra diretamente Alcolumbre sobre a votação para destinar fundão ao combate do Coronavírus

O senador Eduardo Girão (Podemos) cobrou diretamente de Davi Alcolumbre (DEM), em sessão virtual, que sejam pautados os projetos que destinam os recursos do s fundos eleitoral e partidário para o combate à Covid-19, destaca o site O Antagonista.





Ontem, o senador Antonio Anastasia (PSD) rejeitou emendas nesse sentido no âmbito da PEC do Orçamento de Guerra. O Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deu a entender que é contra a medida de destinar o fundão eleitoral ao combate à doença, segundo ele, estes R$ 2 bilhões financiam a democracia.





“Essa é uma questão moral nossa. Reitero que o senhor coloque em pauta, senador Davi. É um pedido que faço, peço que o senhor coloque em votação, é uma questão de democracia para a gente definir essa questão”, afirmou Girão, antes de lembrar que existem pelo menos 40 senadores favoráveis a esse tema.