SP tem mais de 1,5 mil curados do novo coronavírus

Estado segue na liderança de mortos, infectados e curados.

Enquanto amarga o primeiro lugar em número de mortes por Covid-19, o estado de São Paulo também comemora o maior número de curados da doença. Nesta segunda-feira (13), o secretário estadual da Saúde, José Henrique Germann, informou que mais de 1,5 mil pessoas venceram o novo coronavírus.





– Podemos dizer que tivemos uma recuperação de 1.524 pessoas. [Mas ainda] estamos com muitos pacientes internados em enfermarias. Muitos pacientes internados em UTI – disse Germann.





Atualmente, São Paulo registra 9.371 casos da doença, com 695 mortes.





Apesar do número positivo de curados, o infectologista David Uip disse que ainda é preciso tomar muito cuidado com a doença.





– Continuamos lidando com uma doença muito grave e ainda vamos ter o pico dela nas próximas semanas – apontou Uip, que é coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo.





