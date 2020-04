URGENTE: Jovem de Taperuaba tem morte confirmada por coronavírus

Antônio Fagner Alves, 28, natural do distrito de Taperuaba faleceu na última quinta-feira (09) em Fortaleza, sob a suspeita de COVID-19. O resultado do exame para comprovar a causa da morte saiu hoje (13) e deu positivo.



O paciente recebeu atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento, com sintomas de gripe e sentindo falta de ar.



O sepultamento de Antônio Fagner aconteceu na capital no mesmo dia e seguiu todo o protocolo para vítimas do novo coronavírus. Os familiares que residem no distrito não participaram do funeral.



Com informações do Taperuaba Notícias

