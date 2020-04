URGENTE: Sergio Moro pede demissão oficialmente e está fora do governo Bolsonaro

O ex-juiz da Operação Lava Jato, alçado ao cargo do Ministro da Justiça logo no inicio da gestão Bolsonaro anunciou em coletiva para a imprensa que está fora do governo. O pivô da crise entre Moro e Bolsonaro teria sido a demissão do Diretor da Polícia Federal, Valeixo.





Ontem (23), circulou na mídia rumores de sua saída, que ontem foram desmentidos pela assessoria do próprio Ministério da Justiça.





Hoje (24), contudo, Valeixo foi afastado do cargo da Polícia Federal no diário oficial e Moro, em coletiva, anunciou oficialmente seu desligamento do cargo por, segundo ele, se opôr a interferências políticas na Polícia Federal, o que classificou como "grande equívoco".





(R.CURITIBA)