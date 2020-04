Usuários do Twitter protestam e defendem #LulaNaCadeia

Web reagiu a declarações do petista a respeito de Bolsonaro.

Usuários do Twitter reagiram às declarações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra o presidente Jair Bolsonaro e lançaram a #LulaNaCadeia, em protesto ao petista. Nesta quinta-feira (23), a tag ficou entre os assuntos mais comentados da rede social.





A revolta dos apoiadores do presidente Bolsonaro gerou uma série de mensagens, destacando que Lula foi preso na ditadura e na democracia.





As mensagens contra o petista são uma resposta ao que Lula disse na manhã nesta quinta-feira. Para ele, é preciso aderir ao que chamou de “fora, Bolsonaro”. As declarações foram dadas à Rádio Povo do Ceará e reproduzidas em seu Twitter.





Condenado pela Lava Jato, Lula foi solto no início de novembro, beneficiado por um novo entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo o qual a prisão de condenados somente deve ocorrer após o fim de todos os recursos, conforme explicou a Folha de S.Paulo. Ele segue impedido de disputar eleições, pela Lei da Ficha Limpa.





(Pleno News)