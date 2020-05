67 mil curados! Brasil já é o 8º em ranking de recuperados

O Brasil atingiu uma importante marca no combate à pandemia de coronavírus; tornou-se o 8º país com mais pacientes recuperados da doença. De acordo com os dados do Ministério da Saúde divulgados nesta segunda-feira (11), o Brasil tem um total de 67.384 pessoas curadas da Covid-19.



Com o número, o Brasil passa a França e está logo atrás da China na lista de países com mais recuperados.



No mundo, os Estados Unidos estão em primeiro lugar de pessoas curadas do coronavírus, com 232.733. Logo atrás estão a Alemanha, com 145.600; e a Espanha, com 137.139.



De acordo com dados do governo brasileiro, o país possui um total de 168.331 casos de Covid-19 e chegou a 11.519 óbitos hoje.



-Estados Unidos – 232.733 (Com 1.346.163 casos)

-Alemanha – 145.600 (Com 172.576 casos)

-Espanha – 137.139 (Com 227.436 casos)

-Itália – 106.587 (Com 219.814 casos)

-Turquia – 95.780 (Com 139.771 casos)

-Irã – 87.422 (Com 109.286 casos)

-China – 79.171 (Com 84.010 casos)

-Brasil – 67.384 (Com 168.331 casos)

-França – 56.835 (Com 177.547 casos)

-Rússia – 39.801 (Com 221.344 casos)

(P. News)