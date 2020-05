Aos 107 anos, idosa diz que ficar solteira é a receita da longevidade

A idosa, que mora no Bronx, em Nova York (EUA), nunca formou uma família e não se mostra nem um pouco incomodada com isso, muito pelo contrário! Ela desfila sua alegria por todos os lados, andando sozinha apesar da idade avançada, fazendo compras, jogando bocha e dançando! Quando perguntada sobre o segredo da sua longevidade, ela é direta: Ficar solteira!





Uma alegre senhora acaba de comemorar 107 anos de idade, e ela diz que a receita da sua longevidade é ficar solteira.





“Acho que o segredo do 107 é que nunca me casei. Eu acho que esse é o segredo”, disse Louise Signore à WCBS.





A idosa, que mora no Bronx, em Nova York (EUA), nunca formou uma família e não se mostra nem um pouco incomodada com isso, muito pelo contrário! Ela inspira muitos amigos ao desfilar sua alegria por todos os lados, andando sozinha apesar da idade avançada, fazendo compras, jogando bocha e dançando! (vídeo abaixo)





“Ela não usa bengala, não usa cadeira de rodas, faz todas as compras, é incrível!”, disse Deborah Whitaker.





A idosa disse que permanecer ativa é muito importante. E quando perguntada sobre o que ela come pra permanecer tão forte, ela diz que não come nada de especial. Louise é uma grande fã de comidas italianas, como macarrão, e se mantém longe de bebidas com gás e sobremesas.





“Comida italiana é o que eu mais gosto, e faz muito bem pra mim”, disse ela.





“Eu fui criada com comida muito boa. Sem refrigerante, sem bolo.”





Confira o vídeo do InsideEdition e se encante com a alegria e a vitalidade de Louise Signore:

Destaques Psicologias do Brasil, com informações de SNB.

Foto destacada: Reprodução/Youtube.