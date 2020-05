"Vou sair em 1º de janeiro de 2027", diz Bolsonaro

Em interação com apoiadores, Bolsonaro sugeriu que será reeleito em 2022.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou, neste domingo (10), que vai sair do Palácio do Planalto, em Brasília, somente no dia 1º de janeiro de 2027.





Em frente ao Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente, Bolsonaro não quis interagir com a imprensa, mas conversou com apoiadores.





Em meio ao público, um dos visitantes afirmou: a “democracia pede sua renúncia ou impeachment”.





A resposta do presidente da República foi enfática:





“Vou sair em 1º de janeiro de 2027.”





Antes desta interação com os apoiadores, o presidente esteve em evento para revelação do sexo do filho de Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e Heloísa Wolf.





Confira abaixo o vídeo do encontro de Bolsonaro com apoiadores.





(Renovamidia)