Guardas Municipais enfrentam carga de estresse na linha de frente do isolamento social

Com medidas mais rígidas do isolamento social adotada pela a Prefeitura de Sobral, nesta sexta-feira (08), elevando as restrição de mobilidade de pessoas e veículos que não estejam cumprindo atividades essenciais. Uma série de barreiras nas entradas do município e na área central da cidade, foram montadas para dar cumprimento as novas medidas de isolamento social em Sobral.





Com isso, exigiu dos profissionais da Guardas Civil Municipal (GCMS), mais abordagens diretas a população para que sejam cumpridas as recomendações do decreto municipal e muitas vezes são incompreendidos e taxados como arrogantes em meio a insistência dos que não se adequaram as exigências.





No primeiro dia, foram realizadas abordagens de caráter educativo, com o cadastramento e higienização dos veículos. Ao todo, foram abordados 5.888 veículos. Desses, 4.743 nas entradas da cidade, dos quais 203 foram orientados a retornarem para o destino de origem. Outros 1.145 veículos foram abordados na área central.





Esses profissionais, tem deixado seus lares todos os dias para cumprir suas funções, alguns até já foram contaminados e estão em quarentena. Contudo, eles atuam incansavelmente nas inúmeras ações realizadas no município, superando o esgotamento físico e todas as dificuldades, sempre empenhados na missão de auxiliar a população a vencer o coronavírus e minimizar os impactos da pandemia na cidade.





Nesse momento, à população deva permanecer em casa em segurança e também por todas as equipes que estão nas ruas no controle da doença.





(Blog Célio Brito)