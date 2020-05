Bandidos armados expulsam moradores de suas casas no bairro Vila Velha, em Fortaleza, neste domingo

Moradores do bairro Vila Velha, localizado na zoina Oeste de Fortaleza, foram expulsos de suas casas por bandidos integrantes de uma facção criminosa. O fato ocorreu na tarde deste domingo (10), Dia das Mães. De acordo com o registro da Polícia, bandidos armados passaram nas ruas avisando que as pessoas deveriam ir embora do local, numa comunidade conhecida como Cocheiras. À noite, a mesma quadrilha voltou ao local e passou a atirar contra as residências para forçar a expulsão de quem havia desobedecido à ordem do bando.





Agentes da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) e patrulhas da Polícia Militar, do efetivo do 20º BPM (Cristo Redentor) foram mobilizadas para dar segurança aos moradores. Mesmo com a presença dos guardas e militares preferiram deixar as residências temendo represálias dos criminosos. A GMF permaneceu no local enquanto alguns moradores providenciavam a retirada dos móveis e outros objetos de suas casas.





De acordo com a Polícia, a comunidade é palco de uma rivalidade antiga entre criminosos de suas quadrilhas, conhecidas como “Gafanhotos” e “V-3”, que teriam se aliado à facções criminosas. Na noite deste domingo, a invasão ao local, com tiros e ameaças aos moradores teria sido protagonizada por membros da facção Comando Vermelho.





Outros casos





Recentemente, moradores da comunidade conhecida como 7 de Setembro, localizada no bairro Bom Jardim, na zona Sul da Capital, também foram expulsos de suas casas por bandidos de uma facção criminosa. Dois moradores, um homem e uma mulher, ambos idosos, decidiram ficar e acabaram sendo assassinados.





Há duas semanas, as cenas de expulsão de moradores por criminosos se repetiram no interior do estado. O palco da violência foi a zona rural do Município de Aratuba, localizado na região do Maciço de Baturité (a 122Km de Fortaleza), onde também há a presença de bandidos ligados à facções. Para não morrer, os moradores abandonaram suas casas.