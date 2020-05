Pandemia da bala: fim de semana sangrento com mais 22 pessoas assassinadas no Ceará

Ao menos, 22 pessoas foram assassinadas no Ceará em mais um fim de semana marcado pela violência. Na Capital, nove crimes de morte, enquanto na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) foram outros sete casos. Já no Interior do estado, seis pessoas foram mortas.





Em Fortaleza, os crimes foram registrados pelas autoridades da Segurança Pública nos seguintes bairros: Bom Jardim (dois casos), Vila União, Serrinha, José Walter, João XXIII, Henrique Jorge, Jardim Iracema e Boncusesso.





Na Região Metropolitana de Fortaleza, os assassinatos aconteceram nos seguintes Municípios: Caucaia (dois casos nos bairros Capoeiras e Parque Potira), Horizonte (duplo homicídio na localidade de Gameleira), Maranguape (localidade de Urucará), além de dois casos em Maracanaú, sendo um deles no Conjunto Jereissati.





Sertão





No interior do estado foram mais seis assassinatos nos Municípios de Juazeiro do Norte (dois assassinatos no bairro João Cabral), Campos Sales (bairro Batalhão), Limoeiro do Norte (localidade de Ingarana), além de Tianguá (Sítio Caracol) e Crateús.





Entre as vítimas da violência durante o fim de semana estão duas mulheres. Uma deles foi morta a tiros pelo marido, que logo depois do crime suicidou-se. A tragédia familiar aconteceu na noite do último sábado (9), no bairro João XXIII, em Fortaleza, onde o casal morava com os filhos.





A segunda mulher assassinada no fim de semana foi identificada como sendo a jovem Ana Jamile Pires Arruda, 20 anos, que foi morta, a tiros, dentro da casa dos pais, localizada na Rua Tente Marcos Lira, no bairro Serrinha. Segundo a Polícia, o crime pode estar relacionado à guerra de facções. Jamile era ex-presidiária e usava uma tornozeleira eletrônica.





(Fernando Ribeiro)