Bolsonaro acena para milhares de manifestantes em Brasília e afirma: “Não vamos admitir interferência!”

Como registramos, Brasília hoje foi tomada por apoiadores de Jair Bolsonaro. Uma carreata com milhares de manifestantes tomou a cidade.





A pauta dos manifestantes é apoio ao governo Bolsonaro e contra Rodrigo Maia e o STF.





É uma enorme demonstração de força do governo após a saída de seu principal Ministro, Sergio Moro.





Após atos e a instalação de um acampamento permanente em Brasília, os manifestantes se aglomeraram em frente ao Palácio do Planalto, onde foram recebidos pelo próprio presidente, sua família e aliados próximos, como a deputada federal Bia Kicis.





Em determinado momento, Bolsonaro se dirigiu aos milhares de apoiadores: “Nós queremos uma independência verdadeira dos Três Poderes. Não vamos admitir interferência”, disse.





Em outro momento, o presidente disse que a manifestação era espontânea e disse que “queria trabalhar sem interferência para o futuro do Brasil”.





“Todos nós queremos o bem da nossa pátria”, dizendo que tem o povo de seu lado, e que as “Forças Armadas estão do lado do povo”





De mãos dadas com a filha caçula, Laura, o presidente chegou descer a rampa para acenar e cumprimentar os manifestantes.

Veja mais sobre: Politica

(R.Curitiba)