Bolsonaro inclui academias e salões na lista de essenciais

O presidente Jair Bolsonaro anunciou, nesta segunda-feira (11), a inclusão de mais três serviços na lista dos essenciais à sociedade. São eles: academias, salões de beleza e barbearias. Segundo Bolsonaro, trata-se de serviços de higiene e que empregam mais de 1 milhão de pessoas no país.



Em breve entrevista coletiva, o presidente defendeu que é preciso tratar o vírus ao lado da questão do desemprego.



– Eu vou falar e vou apanhar de novo. A questão do vírus tem que ser tratada paralelamente à questão desemprego. O desemprego que está acontecendo em massa vai ser difícil de ser recuperado. O pessoal me crítica: “tá preocupado com a economia e não com a vida”. Mas sem economia não tem vida, não tem médico, nem material pra hospital e nem transporte 0 afirmou.



Bolsonaro também criticou as medidas de isolamento de governadores e disse que está fazendo sua parte como gestor.



– Eu estou vendo muitos prefeitos reclamando porque querem botar a cidade para trabalhar e o respectivo governador não deixa. Tem cidade que não tem um caso do vírus e está praticamente fechada. Mas deixo claro que a decisão de fechar os comércios pertence aos respectivos governadores e prefeitos, segundo a decisão do STF. A minha responsabilidade eu tenho feito, que é mandar bilhões de reais a estados e municípios. A minha parte estou fazendo – disse.



O presidente também retomou a ideia de isolamento vertical, quando se isola apenas os grupos de risco da Covid-19.



– O desemprego mata. Quanto mais pobre o país, pior. O vírus vai atingir 70% da população. Vamos fazer isolamento vertical, no que depender de mim. Vamos cuidar dos mais idosos, daqueles que estão mais propensos a, quando pegar o vírus, a situação agravar – defendeu.

