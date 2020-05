Brasil tem mais de 15 mil vagas em 91 concursos públicos

Brasil tem mais de 90 concursos públicos abertos com mais de 15 mil vagas. Cargos estão disponíveis em todos os graus de escolaridade.





Mais de 90 concursos públicos estão com inscrições abertas, nesta segunda-feira (4), em todo Brasil.





Os concursos pretendem preencher mais de 15,2 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade.





Vários processos seletivos tiveram o período de inscrições prorrogado em meio à pandemia de coronavírus.





Entre os concursos que abriram inscrições nesta segunda, podemos citar:





Prefeitura de São Gonçalo (RJ): 379 vagas, com cargos para nível fundamental, médio e superior, com salários de até R$ 1.672,10.





Polícia Civil do Paraná: 400 vagas, com cargos para nível superior, com salários de até R$ 18.280,05 para o posto de delegado.





Já nesta terça-feira (5), as inscrições do concurso do Exército Brasileiro para 440 na Escola Preparatória de Cadetes (EsPCEx 2020) serão abertas para quem tem nível médio, destaca o portal G1.