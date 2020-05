Ceará registra 450 altas hospitalares nas últimas 24h e mais de 7 mil curados pelo coronavírus

No total são 15.879 mil casos de infectados confirmados do vírus e cerca de 7.173 casos de pessoas que já se recuperaram, após contrair o coronavírus no Ceará, segundo dados do IntegraSUS.





Pela primeira vez, desde o início da pandemia, o Governo do Ceará informou o número de pessoas curadas do coronavírus no Estado. No total são 15.879 mil casos de infectados confirmados do vírus e cerca de 7.173 casos de pessoas que já se recuperaram, após contrair o coronavírus no Ceará.





A maioria dos pacientes fizeram uso da cloroquina.





A atualização foi feita às 17h08min deste sábado, 09 de maio (09/05), pela plataforma IntegraSUS. A não divulgação oficial dos dados oficiais dos pacientes curados, vinha sendo questionado por jornalistas, para a elaboração de conteúdos jornalísticos.





Em relação aos gastos contra o coronavírus, o governador Camilo Santana (PT) já gastou até às 18:00hrs, cerca de R$ 285 milhões de reais no total, sendo R$ 130 milhões apenas com material hospitalar. Já o prefeito Roberto Cláudio (PDT) já gastou R$ 135 milhões no total, sendo R$ 54 milhões com aparelhos de respiradores.





(Revista Ceará)