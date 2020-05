Coronavírus: Testes lacrados são achados em praia

No Rio de Janeiro, testes lacrados para diagnosticar pacientes com coronavírus foram encontrados em uma praia. O flagrante foi feito pelo biólogo Anderson Cabral, durante um passeio de bicicleta na Ilha do Fundão, Zona Norte da cidade.





Cabral enviou as fotos para a BandNews FM. Pelo menos quatro embalagens estavam jogadas em meio ao lixo.





Os envelopes dos testes apresentavam o carimbo de exame, com a inscrição: Coronavirus IgG/IgM (Covid-19). Informações sobre validade, lote e temperatura ideal para conservação também estavam impressas no material.





(P.News)