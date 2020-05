Corpo do jovem Joninhas é localizado em Acaraú

Terminou de forma trágica as buscas pelo jovem morador da cidade de Bela Cruz, JOSE JONAS VASCONCELOS FILHO, de 19 anos, que estava desaparecido desde à tarde da ultima quarta-feira, 20.





Joninhas, como era conhecido por familiares e amigos próximos, desapareceu após ir ao encontro de um suposto conhecido na cidade de Marco, distante 6km de Bela Cruz, e após isso, seu carro modelo New Fusca de cor branca, foi encontrado abandonado e destravado no centro de Marco.









CORPO LOCALIZADO





Na manhã desta quinta-feira, 21, populares encontraram o corpo de uma pessoa já em óbito na localidade de Santa Fé, na zona rural do município de Acaraú.

Equipes da policia foram acionadas e ao comparecerem ao local do achado do corpo, o mesmo teria sido reconhecido como sendo o do jovem Joninhas, que estava desaparecido.





A causa da morte não foi informada.









FAMÍLIA DE LUTO





Natural de Acaraú e residente em Bela Cruz, a família do jovem Jose Jonas Vasconcelos Filho (19), vive a dor da triste perca de mais um ente querido em tao pouco tempo.





No mês de Março de 2019, o pai do jovem Joninhas, o empresario do ramo de veiculo JOSE JONAS VASCONCELOS, de 46 anos de idade, foi assassinado a tiros no centro da cidade de Bela Cruz.





No mesmo ano, Policiais Civis da Delegacia Municipal de Bela Cruz após incessantes investigações, prenderam no município de Itapipoca, 3 pessoas suspeitas de participação no crime, que teria sido motivado por uma suposta divida de um dos suspeitos, com a vitima.





Após o crime, o filho do JONAS VEICULO, tentava seguir os passos do pai, na comercialização de carros. O mesmo era muito querido por familiares e amigos, tido como um jovem calmo, na dele.





A policia trabalha agora para tentar identificar possíveis suspeitos que tenham participação nesse crime que choca a cidade de Bela Cruz. Qualquer pessoa que tenha informações que auxiliem as investigações, procure a policia e denuncie. Há por lei, garantia de anônima e segurança pelas autoridades.





Com informações do Portal Vale do Acaraú 24 h