Polícia Federal faz maior apreensão de drogas da história do país

A Polícia Federal (PF) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam nesta quarta-feira (20), na rodovia MS-295, entre Iguatemi e Tacuru, em Mato Grosso do Sul, um caminhão com 28 toneladas de maconha. A droga estava escondida em meio a uma carga de milho. O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas.





Os policiais rodoviários federais abordaram na MS-295 o caminhão, de placas de Pelotas, Rio Grande do Sul. Enquanto isso, os agentes da Polícia Federal realizavam diligências em um hotel na cidade de Iguatemi, e desconfiaram do nervosismo apresentado pelo homem, de 38, motorista de caminhão.





Em meio a uma carga de milho em grãos no caminhão, os policiais encontraram fardos de maconha, que em pesagem inicial atingiu 28 toneladas de entorpecente.





O motorista foi interrogado sobre a droga e disse que pegou o caminhão já carregado com a droga e que levaria a carga para São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Ele revelou ainda que receberia aproximadamente R$ 40 mil para fazer o transporte da maconha.





Segundo a CNN Brasil, está é a maior apreensão de drogas da história do país.

(República de Curitiba)