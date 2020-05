COVID-19 - Mais de 500 curados com hidroxicloroquina em Sobral

Sobral já tem mais de 500 pessoas curadas do COVID19, parte desses pacientes se recuperaram em casa, não ocuparam leitos e não entraram no relatório da secretaria estadual da saúde do Ceará. Outros 296 foram atendidos na rede pública e privada e já receberam alta hospitalar.





No hospital da Unimed de Sobral cerca de 15 pacientes já foram curados nos últimos dias, todos foram tratados com o uso da Hidroxicloroquina, remédio indicado pelo presidente Bolsonaro desde o começo da pandemia. Um dos últimos pacientes salvos pelo protocolo da Unimed, foi o médico Elson Arruda Linhares.





A partir dessa terça-feira, a Unimed Fortaleza vai distribuir o kit Covid-19 gratuitamente para seus clientes e pacientes.



Fonte: Wellington Macedo