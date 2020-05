Covid: Câmara aprova uso de máscara obrigatório no Brasil

De acordo com o texto, quem não cumprir a regra será multado em até R$ 300.

Nesta terça-feira (19), a Câmara dos Deputados aprovou o texto-base do projeto de lei que torna obrigatório o uso de máscaras em todo o Brasil durante a pandemia de coronavírus. A medida deverá ser respeita em transportes coletivos e espaços públicos.





De acordo com o texto, quem não cumprir a regra será multado em até R$ 300. O valor será dobrado “em caso de reincidência”.





Além disso, o projeto também estabelece que estados e municípios podem fornecer o equipamento à população de baixa renda e que, em locais sem distribuição de máscaras, a multa não será cobrada.





Outro ponto presente no texto determina que as empresas deverão fornecer o equipamento a seus funcionários caso ele trabalhem com atendimento ao público.





O projeto ainda especifica que o poder público deverá dar prioridade à compra de máscaras produzidas por costureiras ou por outros produtores locais.





Após a votação dos destaques ao texto, o projeto seguirá para o Senado.





(Pleno News)