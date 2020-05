Cursos de saúde do UNINTA retomam estágios e práticas para atuar no combate ao CORONAVÍRUS

Evidenciando seu perfil de empresa socialmente responsável, principalmente no atual contexto de pandemia, o Centro Universitário Inta - UNINTA tem programado de forma responsável o retorno de seus estudantes da área da Saúde aos estágios e práticas dos cursos, visando contribuir no enfrentamento do novo coronavírus. As atividades seguirão normas estritas de biossegurança e procedimentos que garantam a integridade dos acadêmicos, ao mesmo tempo em que prestam assistência à comunidade.





Especificamente, o curso de Medicina desenvolverá a fase de internato acadêmico dos estudantes, ao tempo que os alunos do último semestre do curso de Enfermagem também realizarão suas práticas e estágios acadêmicos. Todos eles, em diversas instituições de saúde no Ceará e em outros Estados.





Mais detalhadamente, 63 acadêmicos do UNINTA retomarão suas atividades em Centros de Saúde da Família, 43 na Santa Casa de Misericórdia de Sobral, seis no Hospital do Coração, cinco em diversos institutos da capital Fortaleza, quatro em CAPS de Saúde Mental, quatro em diferentes municípios da região Norte do Ceará e três em outros Estados.





A Diretoria do Centro de Ciências da Saúde – CCS, do Centro Universitário Inta - UNINTA, comandada pela Profa. Dra. Michelle Alves Vasconcelos Ponte, destaca que "todos os estudantes passam por uma primeira fase de iniciação do estágio, internato e práticas, através de solicitações dos Campos de Estágios relativos aos seus cursos, para receber, seguidamente, equipamentos de proteção individual e orientações estritas de biosseguranca, de acordo com o relativo campo'’.





Nestes campos, os acadêmicos contam a todo momento com a supervisão direta de professores do UNINTA e de médicos e enfermeiros que desempenham atividades de preceptoria.





Alunos do UNINTA no "O Brasil Conta Comigo"





Numerosos acadêmicos dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia e Medicina do UNINTA efetuaram inscrições no programa "APOIA SUS - O Brasil Conta Comigo", do Governo Federal. O projeto chama alunos de graduações da área da saúde para darem apoio às equipes médicas no combate ao COVID-19. Ao todo, inscreveram-se 368 estudantes do UNINTA para participar da iniciativa federal. Os aprovados poderão ser chamados pelo Ministério da Saúde a qualquer momento, para contribuírem no combate à atual pandemia.