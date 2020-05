SOLIDARIEDADE! VAMOS AJUDAR NOSSO AMIGO "BIRIGÓ"!

Francisco Ribeiro da Silva Sobrinho, 62 anos, residente no bairro Dom José, conhecido carinhosamente por "Birigó", está precisando de nossa ajuda. Com a pandemia do coronavírus, Birigó está passando por privação alimentar e financeira.



Detalhe



Birigó não recebeu o auxílio emergencial do Governo Federal.





Quem puder ajudá-lo com alimentos ou dinheiro:





Agência: 0554

Operação: 013

Conta poupança: 000.000.310.920-2 - Caixa Econômica Federal

CPF.: 682.207.903-34

Francisco Ribeiro da Silva Sobrinho (Birigó)

Contato: (88) 99255.4436