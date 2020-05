VÍDEO: COMUNIDADE PEDE O TOMBAMENTO DA IGREJA PERDIDA DE SANTANA DO ACARAÚ

Quem passa pela localidade de Bartolomeu, em Santana do Acaraú, depois de Canafístula e antes de Cacimbas, se depara com uma Igreja completamente abandonada. O templo é dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, erguido em 1950 com a ajuda dos moradores da região e conhecida atualmente como a igreja perdida de Santana.





O radialista Samuel de Lima, da Rádio Comunitária Serra Verde FM de Massapê , visitou o local e constatou a destruição da construção. Segundo informações do repórter, a “propriedade pertence atualmente a um comerciante de Sobral que adquiriu as terras e com elas a posse da igreja”. Tendo abandonada a fé católica cercou a Igreja. Como o dono anterior do terreno não doou o templo à paróquia, os moradores ficaram impossibilitados de frequentar o local.

Veja mais sobre:

Com informações do Blog O Povo / Correio dos ValesVídeo You Tube: Herbert Frota