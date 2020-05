OAB Sobral promove curso preparatório para advocacia com participação de Felipe Santa Cruz e outros grandes nomes

Com inscrições gratuitas, o curso é online e acontece nos dias 29 e 30 de maio.

O sistema OAB, através da Subsecção de Sobral, realizará o Curso Preparatório para o Exercício da Advocacia, nos dias 29 e 30 de maio de 2020, com transmissão através do Zoom e do Youtube. A programação abordará temas voltados para o desenvolvimento da jovem advocacia, tendo como presenças confirmadas o presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz; o presidente da Seccional Cearense, Erinaldo Dantas; e o presidente da Ordem de Sobral, Rafael Ponte, entre os palestrantes.





Erinaldo Dantas destaca que é mais uma iniciativa do sistema OAB, reforçando o papel da Ordem junto à jovem advocacia. “É fundamental que os advogados e advogadas tenham a segurança do apoio da Ordem para enfrentarem todos os desafios do exercício da profissão. Temos a certeza que a capacitação constante é um aspecto essencial nesse sentido, contribuindo diretamente com o desenvolvimento da advocacia através do intercâmbio de experiências com importantes nomes do Direito”, aponta o presidente da OAB-CE.





Para Rafael Ponte, o momento de capacitação é importante para toda a jovem advocacia do Ceará, com a Ordem oferecendo uma atenção especial aos operadores do Direito em início de carreira. “Considero um momento de recepção aos jovens advogados e advogadas, orientando como advogar efetivamente em várias áreas do Direito. É um curso bem completo, que vai falar do dia a dia do advogado na prática, onde abordaremos áreas como a gestão de escritórios, a prática penal, a prática trabalhista e a prática previdenciária. Em virtude das dificuldades de todo o início de carreira, é fundamental que OAB ofereça uma atenção muito especial ao advogado que está começando”, ressalta.





Ministrando a palestra Mediação, Conciliação e Arbitragem, a presidente da Comissão de Práticas Colaborativas e Meios Adequados de Solução de Conflitos do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM-CE), Ana Karine Miranda, explica que abordará a nova dinâmica na gestão de conflitos. “Com muitas atividades paradas por conta da pandemia é muito provável que as demandas para a Justiça aumentem e o tempo para a solução delas também. E esse cenário pode ser auxiliado pela mediação e conciliação, inclusive de forma remota por meio de advogados capacitados. Nesse sentido, o Curso fomenta a apresentação dessas temáticas, abordando: as novas competências e exigências do perfil profissional do advogado; o advogado como um “Troubleshooter”; o papel social da advocacia e acordos que geram lucros”, defende.





Serviço:





Curso Preparatório para o Exercício da Advocacia





Datas e horários:





29 de maio – 13h às 22h





30 de maio – 8h às 12h









Vagas limitadas





Confira os palestrantes e os temas:





Felipe Santa Cruz – Sistema OAB





Erinaldo Dantas – Sistema OAB





Rafael Ponte – Sistema OAB





Ana Karine – Mediação, Conciliação e Arbitragem





Eduardo Pragmácio Filho – Prática Trabalhista





Renato Porto – Prática em Direito do Consumidor





Patriarca Brandão – Prática Cível





Elizeu Leite – Prática Previdenciária





Walber Agra – Prática Eleitoral





Pedro Henrique – Marketing Jurídico





Cícero Eduardo – Oratória





José Damasceno – Ética, Prerrogativa e a Lei de Abuso de Autoridade