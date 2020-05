"Liberdade de expressão é sagrada", diz Bolsonaro

“A liberdade de expressão é sagrada entre vocês e também entre a mídia alternativa”, disse Bolsonaro.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, fez uma defesa enfática, nesta quinta-feira (28), do direito à livre expressão no Brasil.





Em interação com jornalistas na saída do Palácio da Alvorada, em Brasília, Bolsonaro demonstrou repúdio com as ordens do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito das fake news.





“Não são bandidos, não são marginais, não são traficantes. Muito pelo contrário. São cidadãos”, disse Bolsonaro sobre os alvos dos mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Federal (PF) por determinação de Moraes.





O chefe do Executivo disse aos jornalistas que a “mídia tradicional” precisa aprender a conviver com a “mídia alternativa”:





“A liberdade de expressão é sagrada entre vocês e também entre a mídia alternativa. Nós não podemos ficar tendo a nossa disposição apenas um lado. A mídia tradicional ou a mídia social. Os dois lados vão conviver.”





Bolsonaro completou:





“O objetivo desta ação é atingir que me apoia. Querem tirar a mídia que eu tenho a meu favor sob o argumento mentiroso de fake news.”





(Renovamídia)