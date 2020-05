Fachin envia ao plenário do STF pedido da PGR para suspender inquérito das fake news.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, encaminhou, nesta quinta-feira (28), para análise do plenário da Corte o pedido do procurador-geral da República, Augusto Aras, para suspender o inquérito das fake news.



Fachin também reiterou a indicação de preferência de julgamento da ação à Presidência do STF, a quem caberá pautar a análise



O pedido foi formulado pelo PGR após a deflagração de operação da Polícia Federal (PF), nesta quarta-feira (27), com a finalidade de executar mandados de busca e apreensão contra apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro.



Aras disse que a Procuradoria-Geral da República foi “surpreendida” com as ações do ministro Alexandre de Moraes, que foram classificadas como “desproporcionais e desnecessárias”.



Aras fez o pedido em uma ação do partido Rede Sustentabilidade que questiona o inquérito. O ministro Fachin é o relator dessa ação.

