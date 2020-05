DENÚNCIA CONTRA O CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO PEDRINHAS, EM SOBRAL

Veja a íntegra da denúncia:

"Bom dia, gostaria de fazer uma denúncia em relação ao CSF Pedrinhas, já estamos com 3 profissionais afastados, sendo q um o resultado foi positivo para Covid-19 e já temos 4 profissionais sintomáticos e a gerente não disponibiliza teste para os profissionais, todos tivemos contato com os afastados diariamente. A gerente tem tido atitudes que não condizem com a orientação da OMS, disponibiliza apenas uma máscara cirúrgica por dia, sendo q a mesma só tem durabilidade de no máximo 4 horas, os aventais descartáveis a mesma quer q utilizemos por 7 dias. Isso é desumano e nos põe em risco de contaminação constante, pois atendemos diariamente tanto suspeitos como os contaminados









Hoje mesmo já foi afastado mais um profissional por suspeitas."