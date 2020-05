Brasil libera cloroquina para pacientes com sintomas leves de Covid-19

“Fica a critério do médico a prescrição, sendo necessária também a vontade declarada do paciente”, diz trecho do protocolo.





O Ministério da Saúde divulgou, nesta quarta-feira (20), o novo protocolo para o uso da hidroxicloroquina no tratamento de pacientes com sintomas leves de coronavírus.





Atendendo à determinação do presidente da República, Jair Bolsonaro, a pasta autoriza a utilização do remédio também para alguns casos de pacientes com sintomas leves e moderados da doença.





Para os pacientes graves de Covid-19, como já acontecia, a cloroquina também está liberada.





Confira um trecho¹ do novo protocolo:





“Apesar de serem medicações utilizadas em diversos protocolos e de possuírem atividade in vitro demonstrada contra o coronavírus, ainda não há meta-análises de ensaios clínicos multicêntricos, controlados, cegos e randomizados que comprovem o beneficio inequívoco dessas medicações para o tratamento da Covid-19.”





O médico terá liberdade para o uso, e os pacientes que aceitarem fazer o tratamento com a cloroquina terão que assinar² um termo de consentimento.





Ainda de acordo com o protocolo, a cloroquina “deve ser usada com precaução em portadores de doenças cardíacas, hepáticas ou renais, hematoporfiria e doenças mentais”.





Entre as contraindicações para o uso do medicamento, estão:





-Gravidez;

-Retinopatia/maculopatia secundária ao uso do fármaco já -diagnosticada;

-Hipersensibilidade ao fármaco;

-Miastenia grave.





Em mensagem nas redes sociais na manhã de hoje, o presidente Bolsonaro lamentou as milhares de mortes por coronavírus e voltou a anunciar que a cloroquina iria ser alvo de um noto protocolo.